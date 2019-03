Musea hebben hun bedenkingen, maar religieus erfgoed Oudenbosch gaat wél van start

Bosschen­hoofd­se kastelein café Stroop wordt langs vele kanten gesteund

13:37 BOSSCHENHOOFD - Vincent van den Broek, eigenaar van café Stroop, is blij met het geld dat is opgehaald voor de boetes voor geluidsoverlast en steunbetuigingen met een handtekeningenactie in de buurt. Tegelijkertijd is hij er ook mee in verlegenheid gebracht.