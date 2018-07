Mountainbiker vliegt over Tour de France-peloton

Verdachte van overval op zonnestu­dio in Roosendaal aangehou­den

10:51 ROOSENDAAL/TILBURG - Een 18-jarige Tilburger is dinsdagmiddag aangehouden in zijn woning aan het Boksdoornerf, omdat hij ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij een gewelddadige overval op een zonnestudio in het Dijkcentrum in Roosendaal oktober vorig jaar.