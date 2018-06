Motorrijder zwaargewond na klap tegen pilaar onder viaduct in Roosendaal

Laatste burgemees­ter Oud- en Nieuw Gastel Piet Rossou overleden

16:00 OUD GASTEL - Rasbestuurder Piet Rossou was in de laatste jaren voor de herindeling niet te beroerd om naast zijn eigen gemeente Oud- en Nieuw Gastel ook Ossendrecht waar te nemen. Stank voor dank, want Rossou viel na de gemeentelijke herindeling van 1997 als burgemeester voor Halderberge buiten de boot. Dinsdag overleed de Gastelaar op 78-jarige leeftijd.