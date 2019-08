Motorrijder zwaargewond bij ongeluk op A17, weg dicht tussen Stampersgat en Oudenbosch

Restafval reduceren in Halderber­ge? Dan de grijze kliko minder vaak aan straat.

9:17 OUDENBOSCH - Op het gebied van restafval heeft Halderberge de bedenkelijke reputatie koploper van Brabant te zijn. Dat moet anders, vinden burgemeester en wethouders. In oktober leggen zij een nieuw afvalbeleidsplan aan de gemeenteraad voor. Doelstelling is in 2022 te komen tot 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75 procent afvalscheiding.