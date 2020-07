Motorrijder zonder rijbewijs maakt wheelie en geeft valse naam op in Roosendaal

Martelka­mer verbaast dorp niet: 'We wisten ook wel dat er iets niet klopte’

8 juli WOUWSE PLANTAGE - Plots is het rustige dorp Wouwse Plantage wereldnieuws. De aangetroffen martelkamer en gevangenis zorgen voor een golf van afschuw. Zelfs op CNN en BBC hebben ze aandacht voor het Pindorp. Buurtbewoners reageren geschrokken, maar niet echt verbaasd. ,,We wisten ook wel dat er iets niet klopte.” Het grootste evenement in het dorp is de wielerwedstrijd de Hel van de Pin. Deze naam krijgt na de vondst een lugubere bijsmaak.