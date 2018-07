Motorrijder vliegt uit de bocht op de A58 bij Roosendaal en raakt gewond

Restaura­tie Nispense molen kost meer dan een ton

12:00 NISPEN - Het opknappen van de 'molen van Aerden' in Nispen gaat ruim een ton kosten. Dat zegt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarmee is de Nispense korenmolen ook in één klap de duurste van alle 47 molens die in heel het land opgeknapt moeten worden.