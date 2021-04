Motorrijder ten val op A59 bij Fijnaart, omstanders verlenen eerste hulp

Rijbewijs nodig? Dan kun je lang wachten in Roosendaal

22 april ROOSENDAAL - Wie een rijbewijs of identiteitskaart nodig heeft, kan daar in de gemeente Roosendaal momenteel lang op wachten. De wachttijd voor het ophalen van zulke documenten is normaal gesproken ongeveer een week, maar sinds maart is dat verdriedubbeld.