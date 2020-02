Motorrijder glijdt meters over wegdek na botsing met auto in Roosendaal en raakt gewond

Jeugdbals in De Kwakkel­kooi: streng maar o zo leutig

6:00 ROOSENDAAL - Als het goed is merken de kinderen en de tieners die carnaval vieren in De Kwakkelkooi er maar heel weinig van. Toch worden er weer veel veiligheidsmaatregelen getroffen om alles in goede en vooral veilige banen te leiden en om te voorkomen dat er weer dronken tieners op straat moeten worden opgeraapt, zoals in 2018.