Motorrijder gewond na botsing tegen boom in Oudenbosch

Lyfter uit Steenber­gen is winnaar van West-Brabantse Starters­prijs 2018

22:01 ROOSENDAAL - Van de acht genomineerden uit Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht, is Lyfter uit Steenbergen de winnaar geworden van de Rabobank West-Brabantse Startersprijs 2018 woensdagavond in Roosendaal. De prijs werd in Innovitapark uitgereikt door Roosendaalse wethouder Cees Lok en Olcay Gulsen.