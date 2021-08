Motorrijder gewond na botsing met hert in Oud Gastel

Update Snelheids­dui­vels betrapt in Roosendaal en Fijnaart: man (45) rijdt veel te hard en is rijbewijs kwijt

10:29 ROOSENDAAL/FIJNAART - Op de Borchwerf in Roosendaal is een 45-jarige man uit Roosendaal zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij (gecorrigeerd) 112 kilometer per uur reed. Op het stuk weg is 50 per uur het toegestane maximum. Dat meldt de politie op Twitter