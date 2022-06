Motorrijder (59) uit gemeente Halderberge komt om bij ongeluk in Duitsland, ook vrouw overleden en twee zwaargewonden

Franse brisantgra­naat uit WOII gevonden in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een Franse brisantgranaat is maandag gevonden in een weiland aan de Wouwbaan in Roosendaal. Het explosief komt uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam naar Roosendaal vanwege de vondst.

27 juni