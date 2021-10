Motie aangenomen voor duizend nieuwe huizen in Halderberge

Rucphense psycholoog na jaar corona: ‘Eenzaam­heid springt eruit’

6 oktober RUCPHEN - Een jaar geleden opende ze haar praktijk in Rucphen. Corona beheerste ons leven op alle fronten. Ook de agenda van psycholoog Esther Dams. ,,Wat hier opvalt is de eenzaamheid. We zijn sociale wezens. Als we elkaar niet meer kunnen ontmoeten, heeft dat impact.”