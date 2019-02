Motelplannen op losse schroeven op Borchwerf II

Directeur Leo Welters van Borchwerf II ziet het niet meer gebeuren, maar inititiafnemer Randy Riteco van Cubicco houdt hoop. Zijn plan bestaat uit de bouw van 48 motelunits met aparte slaapkamer en woonruimte. Bedoeld voor tijdelijk personeel voor bedrijven op Borchwerf II. Cubicco heeft de grond voor het motel niet gekocht. Een investeerder moet het motel exploiteren, maar Riteco heeft de juiste partij nog niet te pakken.

Kers

Welters zag de voorziening als kers op de taart. ,,Maar ook noodzakelijk, want de hotelcapaciteit in de directe omgeving houdt niet over. Investeerders maken hun afweging mede op basis van de overnachtingsmogelijkheden.‘’ Volgens de Borchwerf II-directeur zit het bestemmingsplan van de gemeente Halderberge eventuele vestigingsplannen in de weg. Riteco laat echter weten dat Halderberge hem geen strobreed in de weg legt. ,,Het bestemmingsplan logies Emmerblok is goed gekeurd. Nee, het zit hem meer in de regionale ondersteuning en financiering. Mijn concept wijkt af van de doorsnee hotelpanden. Dat vergt meer overtuigingskracht.‘’

In de eerste schetsen worden de units als een hofje in een U-vorm geplaatst in twee verdiepingen. In twee fasen wil Riteco het plan uitvoeren. De gasten vinden er wel een eigen keuken, maar geen restaurant voor ontbijt of diner. Riteco: ,,Met de restaurants naast ons is dat niet nodig, catering is eveneens mogelijk.‘’

Veranda

Op Borchwerf II werken veel technische mensen, vertegenwoordigers en directeuren die soms een week of langer bij een bedrijf zijn. Zij zijn aangewezen op hotels in de binnenstad van Roosendaal of De Reiskoffer in Bosschenhoofd. Riteco wil ze nog steeds graag een verblijf realiseren ‘vlakbij het bedrijf in een prettige omgeving met beneden een veranda en kleine tuin.’ ,,Ik houd moed. Als ik zo'n plan in de Randstad lanceer, staan ze in de rij. Hier is het al gauw gekoppeld aan de huisvesting van arbeidsmigranten, terwijl dat nu eens niet het uitgangsput is.‘’