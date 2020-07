Moskee weer open voor het vrijdaggebed: ‘Ik ben trots!’

ROOSENDAAL - Ook voor de islamitische gemeenschap is de verruiming van de coronamaatregelen een zegen. Voor het eerst sinds maart was de Marokkaanse moskee in Roosendaal weer open voor een een viering van het vrijdaggebed.

,,Ik vond het best spannend. Het is toch afwachten of iedereen de maatregelen respecteert", zegt Abdoulah Achatibi (40), voorzitter van de Marokkaanse moskee in Roosendaal.

Minder mensen

Normaal gesproken komen er op het vrijdaggebed meer dan duizend mensen af. ,,Dat is nu wel anders. Er waren ongeveer 100 mensen en 30 vrijwilligers.” Achatibi heeft veel te danken aan die 30 vrijwilligers. ,,Ik ben erg trots op hun. Zij hebben de afgelopen tijd keihard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen en veilig te laten verlopen.”

,,Veel mensen komen hier al jaren en nu zijn er ineens allerlei instructies. Niet blijven hangen na het gebed en afstand nemen tot elkaar. Dat is best lastig. Het is een gedragsverandering.”

Quote Heel leuk dat hij er was Abdoulah Achatibi, Voorzitter van de Marokkaanse moskee in Roosendaal

Er was een speciale gast aanwezig vrijdag. Burgemeester Han van Midden was ook bij het vrijdaggebed aanwezig. ,,Heel speciaal. Heel leuk dat hij er was. Hij heeft onze gemeenschap toegesproken. Hij was erg onder de indruk hoe wij het hier opgezet hebben.”

Veel instructies

Achatibi heeft veel gedaan om zijn leden instructies te geven. ,,Berichtjes via Facebook en WhatsApp gestuurd en iedereen op de hoogte gebracht.”

De voorzitter verwacht dat het per week beter gaat: ,,We verwachten dat volgende week weer meer mensen komen. Na een aantal weken zijn mensen ook meer gewend aan de maatregelen.”

Ramadan

In mei was de jaarlijkse ramadan in volle gang. De vastenmaand voor moslims. Tijdens deze periode mag er tussen zonsopgang en –ondergang niet gegeten en gedronken worden. Het was voor islamitische gelovigen vanwege corona een sobere ramadan dit jaar: geen moskeebezoek en geen familiebijeenkomsten na zonsondergang.