Morgen is dé dag: Bravis ziekenhuis wordt rookvrij

Gezonde start

Bianka Mennema, lid Raad van Bestuur, licht toe: ,,In het Bravis ziekenhuis zetten we ons continu in om ziekte te bestrijden en gezondheid te bevorderen. We vragen aandacht voor preventie en stimuleren een gezonde leefstijl. We voelen ons met elkaar verantwoordelijk voor een gezonde en schone omgeving en hebben ook zelf een voorbeeldfunctie. Wij vinden dat roken daar niet meer bij past. Want actief én passief roken is schadelijk voor de gezondheid; van rokers, van omstanders en van het ongeboren kind. Met het rookvrij beleid ondersteunen wij de landelijke beweging naar een rookvrije generatie en dragen we bij aan een gezonde start.”