Mooi Was Die Tijd-festival keert terug: Corry Konings, Jacques Herb en Grad Damen naar Vrouwenhofpark

Toch kijkt organisator Peter Uytdehage daar met een goed gevoel op terug: ,,We hadden aanvankelijk op 2.500 bezoekers gerekend, maar een week voor het festival werd er ontzettend slecht weer aangekondigd, toen viel de kaartverkoop ook stil. Uiteindelijk stonden er 1.500 mensen in het Vrouwenhofpark en die maakten er ondanks de regen toch een feestje van. Diezelfde avond hebben we besloten om dit volgend jaar opnieuw te doen.’’

Line-up

De kaarten voor dat festival zijn inmiddels te koop via de website: mooiwasdietijdfestival.nl. Er staan die dag optredens gepland van Jacques Herb, Grad Damen, Sieneke, Peter Beense en Stef Ekkel gepland. Er is ook aandacht voor lokaal talent van het levenslied, zoals Anita & Ed en Raymon Hermans. Corry Konings - naar wiens hit het festival vernoemd is - sluit de avond af. Uytdehage: ,,Lag de focus vorig jaar op artiesten van vroeger, dit jaar zitten er ook recentere acts tussen.

Mooi Was Die Tijd in plaats van extra dag Blommenkinders

Mooi Was Die Tijd is op zaterdag 18 juli, daags voor Blommenkinders, dat andere festival dat Uytdehage organiseert. Wat hem betreft blijven die twee festivals ook elkaar opvolgen. ,,Het opbouwen voor Blommenkinders doen we altijd vanaf donderdag, maar op vrijdagavond is het podium al helemaal klaar. Dan is het zonde om het op zaterdag niet te gebruiken. We konden ook Blommenkinders naar twee dagen tillen, maar dat zien we niet zo zitten. En dit blijkt ook aan te slaan. Ik stond vorig jaar echt versteld van Jacques Herb, wat maakte die man nog een indruk.’’