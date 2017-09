Monumentenweekend in Oud Gastel al begonnen

Ab Geldermans en Jean-Marie Leblanc naar Yellow Jersey Classic in Rucphen

7 september RUCPHEN - Vijf jaar heeft het geduurd, maar de organisatie van de Yellow Jersey Classic is er nu tóch in geslaagd Ab Geldermans (82) naar Rucphen te halen. ,,Om hem te overtuigen hebben we nu aangeboden om hem op te halen en weer naar huis te brengen’’, zegt organisator Marijn Wagtmans van Gowa Sportswear. Dat werkte. Met de uit Beverwijk afkomstige Geldermans is zaterdag de oudste nog levende gele truidrager present. Hij rijdt mee in de VIP-bus.