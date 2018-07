'Monumentenregels doorgeslagen'

MOERSTRATEN - Als het aan de gemeente Roosendaal ligt, worden hek en poort rond de Theresiakerk in Moerstraten verlaagd tot een meter en de afdakjes aan weerszijden naast de kerk verwijderd. Ze zijn in strijd met het bestemmingsplan en niet legaliseren omdat ze niet voldoen aan de 'redelijke eisen van welstand'.

Dat staat in de zogeheten constateringsbrief die de gemeente vorige week aan de bewoners schreef. De gemeente laat het voorlopig aan gebouweigenaren Barbara Priem en Eric Swagemakers over wanneer ze de aanpassingen uitvoeren. Maar voor aanpassen voelt het stel voorlopig niks. ,,We hebben een advocaat ingeschakeld en zullen niet zomaar zwichten. Het is een principekwestie geworden."

Het van oorsprong Hoogerheidese koppel kocht de kerk in 2014 van de parochie met de bedoeling er hun droomhuis van te maken. Ze wilden een entresol boven het altaar in de kerk maken, maar dat plan keurde de gemeente af. Het verbouwingsplan verdween in de ijskast en de relatie met de gemeente bekoelde nog verder door nieuwe meningsverschillen over veranderingen aan het uiterlijk van het kerkgebouw.

Quote De monumenten­com­mis­sie van Roosendaal vindt het niet mooi, dikke pech, wij wel. Eric Swagemakers, Tijdens drie inspecties van de buitenkant in 2016 en 2017 stelde de gemeente vast dat hek, poort en aanbouwsels illegaal zijn. De bouwwerken doen afbreuk aan de monumentale kwaliteiten van het kerkgebouw, vindt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 'Detonerend qua kleur, uitstraling, materiaal, vorm en esthetische duurzaamheid... dat leidt tot een rommelig beeld'.

,,Het komt erop neer dat ze het niet mooi vinden", zegt Eric Swagemakers. ,,Dikke pech, want wij vinden het hek en de poort wel mooi. En de aanbouw aan de linkerkant dateert al van 1968, die was nodig om de kachel in onder te brengen. De schuur aan de achterkant vervangt een asbest schuur die er al 40 jaar stond, maar daar verdiepen ze zich helemaal niet in."

Swagemakers en Priem vinden dat de monumentenregels zijn doorgeslagen en beraden zich met hun advocaat op een reactie op de gemeentelijke aanschrijving om de bouwwerken aan te passen en/of te verwijderen. ,,De gemeente doet alsof dit een kasteel uit 1400 is, maar dit gebouw is amper honderd jaar oud. De kern is dat de gemeente geen vertrouwen in ons heeft en dan moet je soms een punt zetten achter een relatie."

Als het tweetal niet laat weten wanneer het de zaken gaan aanpassen, stuurt de gemeente een tweede brief, een handhavingsbrief. ,,We willen ze eerst de tijd geven te reageren, we weten dat ze veel in het buitenland verblijven", zegt woordvoerster Rosemarie van Loon. ,,In zo'n handhavingsbrief wordt pas een termijn gesteld en eventueel een boete aangekondigd wanneer niets wordt aangepast."