Monique uit Wouw is er helemaal klaar mee: bloempotkaper sloeg al 13 keer toe

WOUW - Een man komt aangesneld, kijkt schichtig om zich heen en pakt de minikerstboom die naast de voordeur staat ter decoratie. Hij gaat doelgericht te werk: binnen vier seconden is hij weer verdwenen. Dat is te zien op de camerabeelden van Monique uit Wouw. Ze heeft last van een consistente bloempotkaper.

Voor de gezelligheid heeft Monique altijd bloempotten aan weerszijden van haar voordeur. Gewoon, om het straatbeeld op te fleuren. Het was al bijna een jaar geleden, maar toch was het deze week weer raak. Voor de dertiende keer is de bloempot bij de voordeur 's nachts door iemand meegenomen.

Quote Ik ben eigenlijk de tel kwijtgeraakt, maar dit gebeurt nu zeker voor de dertiende keer Monique uit Wouw "Nee hé, niet weer, dacht ik. Ik ben eigenlijk de tel kwijtgeraakt, maar dit gebeurt nu zeker voor de dertiende keer." Mede omdat het zo vaak gebeurt, heeft het gezin twee jaar geleden een camera opgehangen bij de voordeur. De beelden zette ze op haar sociale mediakanaal.

© Fee Buurmans In korte tijd is haar bericht op sociale media 1500 keer gedeeld. "Ik kan de lol er wel van inzien, dat het zo is gaan leven bij de mensen. Ik dacht echt: wat gebeurt er nou? Ik plaatste het in een opwelling, had nooit verwacht of gewild dat zo'n groot mediading zou worden." Inmiddels heeft ze het bericht verwijderd.

Aangifte heeft ze niet gedaan. “Dat gaat me te ver. Met de wijkagent heb ik wel even gesproken, die weet er nu van.” In gesprekken met dorpsbewoners hoort ze veel herkenning. “Ik heb van veel mensen in het dorp soortgelijke verhalen gehoord. Tuinkabouters, decoratieve lantaarntjes. Het gebeurt overal, maar niemand die er ophef over maakt. Dat is ook niet nodig.”

Ophef

Van de ophef over haar bericht kan ze de lol inzien, maar om het stelen zelf kan Monique niet lachen. “Het zijn geen waardevolle spullen. Ik koop niet de duurste decoraties, ook omdat ze al zo vaak gestolen zijn. Maar het gaat me er niet om wát er is meegenomen, maar dát het is gebeurd. We willen met z’n allen het dorp gezellig maken, blijf dat ook van elkaars spullen af.”

Toen Monique merkte dat haar minikerstboompjes weggekaapt waren, plaatste ze nog dezelfde dag decoratieve geraniums naast de deur. “Eén keertje heb ik het een tijdje niet gedaan nadat ze weer eens waren meegenomen, maar dan wordt het echt gemist. ‘Jammer, het staat altijd zo gezellig‘, kreeg ik toen te horen."

En dus blijft Monique de bloemetjes buiten zetten. Vastberaden: “Dat blijf ik sowieso doen. Die vriendelijke uitstraling van ons pittoreske dorp wil ik behouden. We wonen hier in een hartstikke leuk dorp, laten we het gewoon zo leuk houden."

De voordeur van Monique uit Wouw is weer voorzien van decoratieve bloempotten. © Fee Buurmans