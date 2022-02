Mones Kuijpers (1946-2021) was een denktank vol humor en kwinkslagen

in liefdevolle herinneringROOSENDAAL - Als in oktober IQ Aarmoei-nieke zijn vijftigjarig bestaan viert, is Mones Kuijpers er niet meer bij. Hij was een van de drie oprichters van de fameuze Roosendaalse schertsharmonie, samen met de al lang overleden Michel van den Hout en Laurent van Mansfeld. Mones Kuijpers overleed in december 2021 in zijn woonplaats Sainte-Croix in Zwitserland, na een noodlottige val van een ladder. Hij was 75 jaar oud.