‘Mondkapjes? Voor mijn gevoel heeft het niet zoveel nut’

jong in...SCHIJF - Lotte Bogers (16) hoeft door de coronamaatregelen nu niet te blokken voor haar eindexamens; zij weet al een maand dat ze geslaagd is voor de havo. Na de vakantie gaat ze toegepaste biologie studeren in Den Bosch. Voorlopig wil ze niet op kamers. ,,Ik hoef maar twintig meter te lopen en dan ben ik al bij vrienden.’’

Geslaagd zonder eindexamen, is dat niet gek?

,,Ja, ik ben natuurlijk blij, maar vind het ook wel jammer dat ik geen eindexamen heb kunnen doen. Het hoort er toch bij. Ik ben wel benieuwd of ik dan ook geslaagd zou zijn; nu is er gekeken naar de gemiddeldes van mijn schoolexamens. Ook de examenstunt hebben we niet kunnen doen, net als de examenreis. Ik zou 23 mei naar Lloret de Mar gaan met vrienden van school.’’

Wat doe je nu?

,,Ik werk in de supermarkt in het dorp. Schijf is niet zo groot, dus ik kom regelmatig bekenden tegen in de winkel en maak dan even een praatje. Ik spaar voor mijn vakantie naar Blankenberge, want met een hele vriendengroep uit Schijf gaan we daar in augustus naartoe. Ik hoop dat we dan weer mogen uitgaan. ­Anders moeten we maar een feestje maken in ons huisje daar.’’

Heb je veel vrienden in Schijf?

,,De vriendengroep bestaat uit vijftien man, dus dat is best wel veel. Maar ik ben niet met iedereen even goed bevriend, natuurlijk. Mijn tweelingbroer zit ook in deze vriendengroep. Daarnaast heb ik vrienden van school.’’

Waar spreek je meestal af?

,,Meestal bij iemand thuis. Nu met dit lekkere weer zitten we veel in de tuin. Er is niet echt een café voor jongeren in Schijf. Dat mis ik wel. Op zondag blijf ik met vrienden en teamgenoten nog weleens hangen in de voetbalkantine. Onderling hebben we het heel gezellig. De meeste jongeren wonen al heel lang in Schijf, net als ik.’’

Het is dus leuk om in Schijf te wonen?

,,Zeker. Dat komt ook door de voetbal, daar ben ik veel mee bezig. Ik train en speel zelf én ik geef training aan de kleintjes.’’

Wat vind je leuk aan voetbal?

,,Het is een teamsport, dus je doet het samen. Je wil met z’n allen zó graag winnen dat je dolblij bent als dat lukt. Ik ben blij dat ik weer kan voetballen. Ik werd het hardlopen echt beu.’’

Blijf je voetballen in Schijf als je straks gaat studeren?

,,Ja, ik hoop dat ik het volhoud: ­iedere zaterdag werken, zondag voetballen en de rest van de week aan school spenderen. Ik ga toegepaste biologie in Den Bosch studeren. Ik weet nog niet precies wat ik ermee wil doen, maar de opleiding lijkt me heel leuk, want het is veel praktijk. Ik denk niet dat ik op kamers ga. Het is anderhalf uur met het ov. Als ik 18 ben, kan ik hopelijk zelf rijden.’’



Wat vind je ervan dat je vanaf 1 juni een mondkapje moet dragen in de bus en trein?

,,Niet zo erg, maar voor mijn gevoel heeft het niet zoveel nut. Je mag geen kapje dragen dat goed is gekeurd voor de medische sector. Dus waarom zou je het dan doen, als het toch niet werkt?’’

Wat wens je voor Schijf?

,,Ik vind behoud van de natuur belangrijk, maar hoop ook dat er nieuwe woningen bij komen, zodat wij jongeren later ook in Schijf kunnen blijven wonen. De huizen die er nu staan, zijn best duur. Een nieuwbouwwijk voor starters zou dus wel goed zijn.’’