Mondkapje gemaakt? Stuur een foto in van jouw creatie

Tweetal met blikken bier aangehou­den in Roosendaal, dronkaard worstelt met agent en zegt dat hij corona heeft

17:12 ROOSENDAAL - Twee mannen zijn vrijdagmiddag in Roosendaal aangehouden. De een omdat hij een gevangenisstraf van 77 dagen had openstaan, de ander omdat hij een geopend blik bier bij zich had en dronken was in de Molenstraat. Hij riep bij zijn aanhouding dat hij corona had en verzette zich hevig.