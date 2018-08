'Molenstraat moet weer het centrum van Roosendaal worden'

Het bevalt Bergmans (48 jaar) prima in de straat die de laatste tijd zo vaak negatief in het nieuws komt. ,,Voor mij is een droom uitgekomen. Dit heb ik altijd gewild, een eigen zaak waar ik voor de mensen mijn eten mag maken. Het loopt ook goed, ik heb het druk en al heel wat vaste klanten binnen. De lunchroom zit op een mooie plek tussen veel meer mooie winkels en cafe's. De onderlinge band bij de ondernemers is prima in de straat."