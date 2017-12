Mogelijke verandering Buslijn 312 doet veel stof opwaaien

,,Reizigers vragen aan ons: 'Kunnen jullie er niet iets tegen doen?' Ik ben het zelf ook niet eens met het inkrimpen van het aantal haltes, je kan toch niet zomaar reizigers in de steek laten. Deze dreigt ook te verdwijnen'', zegt een chauffeur op Lijn 312 over de halte aan de Pastoor Bastiaansensingel in St. Willebrord.



Een statement waar hij zijn naam liever niet bij laat optekenen.



,,Het is eigenlijk belachelijk voor woorden, je kan toch niet zomaar hele dorpen overslaan?'', vraagt Sam Braat (18) uit St. Willebrord zich af. ,,Ik reis al jaren met deze bus, in de ochtend is het altijd druk en staan bij iedere halte genoeg mensen te wachten. Dus ik zie de noodzaak ervan ook niet in.''



Door het verminderen van haltes zal de bus volgens Arriva sneller van Breda naar Roosendaal gaan. Een groep studenten, die achterin de bus zitten, zien hier wel een voordeel in.



,,Als deze bus een paar minuten eerder op het station zou zijn, dan zou ik net mijn trein kunnen halen'', roept een student die met het gesprek meeluistert. ,,Voor sommigen zal het klote zijn, maar voor mij is het eigenlijk ideaal.''