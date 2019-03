Mogelijke ontvoering in Roosendaal, politie zoekt auto met specifiek kenteken

Fotoalbum + Video Toren Lambertus­kerk in Wouw moet snel opgeknapt worden

6:10 WOUW - Bij inspectie van de Lambertuskerk in Wouw met een grote kraan is het kerkbestuur donderdag geschrokken van de staat van de toren. De toren zal snel helemaal gerestaureerd moeten worden. ,,Met de veiligheid lopen we geen gevaar, maar de toren moet binnen 3 tot 5 jaar worden opgeknapt.”