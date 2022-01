Mogelijke omlegging van snelweg A58 is terug in beeld: ‘Toch nog maar eens naar kijken’

Stadsbe­stuur Roosendaal: ‘Overkap­ping A58? Prachtig plan, maar even pas op de plaats’

ROOSENDAAL - Het overkappen van de A58 door Roosendaal? Prachtig plan, maar het gaat nu te ver om echt te gaan onderzoeken of zo'n ambitieus voorstel haalbaar is. Burgemeester en wethouders willen wel nagaan of marktpartijen, zoals (wegen-)bouwbedrijven, geïnteresseerd zijn in zo'n plan.

2 november