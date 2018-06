Mogelijke brandstichters Kade Roosendaal staan op camera

ROOSENDAAL - Dat de brand op het parkeerterrein achter zijn zaak is aangestoken, staat voor Marco Krijn buiten kijf. De eigenaar van de Scootmobiel Winkel aan de Kade in Roosendaal heeft camerabeelden gezien waarop vijf personen staan die zeer waarschijnlijk iets met de brand te maken hebben.

,,Dit groepje is duidelijk te zien op beeld, ze zijn herkenbaar. Ik ben blij dat onze buren van biljartcentrum De Distel camera's hebben die deze vijf afgelopen weekend hebben geregistreerd. Voor mij is deze brand aanleiding om ook maatregelen te nemen in de vorm van extra verlichting en camera's", aldus Krijn. Zowel Krijn als de eigenaar van De Distel heeft op social media melding gemaakt van de beelden. ,,We laten die beelden zelf niet zien, maar we laten wel weten dat de mensen duidelijk in beeld zijn. We hebben naar aanleiding van ons bericht ook meerdere tips gekregen. Die info hebben we aan de politie doorgegeven, we hopen dat het iets oplevert."

Complimenten

Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage bevestigt het verhaal van Krijn. ,,Dit helpt ons in het onderzoek. Ook complimenten aan de pandeigenaren dat ze de beelden niet meteen online hebben gezet, maar het aan ons overlaten. Mochten we de verdachten niet herkennen, dan kunnen we altijd nog via Bureau Brabant signalementen naar buiten brengen."

Snel

De brandweer was in de nacht van zaterdag op zondag snel ter plaatse om de brandende containers en houten pallets te blussen. ,,Dat ging allemaal heel snel. Gelukkig maar want boven de zaak bevinden zich twee appartementen. Door het snelle bluswerk is het vuur niet overgeslagen naar die woonruimten, anders was het een ander verhaal geweest."

De Scootmobiel Winkel liep aan de binnenkant geen schade op. ,,Wel een deel van de gevel en een regenpijp is gesmolten door de hitte. Van de twee containers die er op het terrein stonden, is bijna niets over. De ene container voor het restafval is helemaal verbrand, de andere voor het oud papier gedeeltelijk. Net als een deel van de pallets."

Winkel open

Vandaag is de winkel weer gewoon opengegaan. ,,Maandag zijn we altijd gesloten, die dag hadden we nodig om aangifte te doen en om van alles te regelen. De rommel wordt vanmiddag opgeruimd."

Naast de brand bij de Scootmobiel Winkel, was het afgelopen weekend nog twee keer raak in het Roosendaalse centrum. De politie sluit ook bij deze twee brandhaarden in een schuur en een broodjeszaak op de hoek Molenstraat/Boulevard brandstichting niet uit.

Technisch bewijs

Woordvoerder Uytdehage heeft het over technisch bewijs voor brandstichting. ,,Ik kan nog niet zeggen over wat voor bewijs het precies gaat, want dan geef ik daderinformatie prijs. Maar we hebben echt een zeer sterk vermoeden dat er sprake is van opzet."

Uytdehage kan niet uitsluiten of de brand is overgeslagen van het koetshuis naar de broodjeszaak of dat er mogelijk twee brandhaarden waren. ,,Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen, daar is het nu nog te vroeg voor."

Of de brand aan de Kade iets met de brand aan de Boulevard/Molenstraat heeft te maken, is voor de politie niet duidelijk. ,,Dat weten we nog niet. Het zijn wel twee totaal verschillende doelwitten, dus het zou niet erg logisch zijn als er een verband zou zijn. Maar goed, we wachten de conclusies van het onderzoek af. Daarnaast gaan we deze week ook verder met buurtonderzoek."

Volledig scherm De brandweer was er snel bij. © Christian Traets/MaRicMedia