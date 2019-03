Mogelijk weer geschoten in Roosendaal: politie houdt verdachten onder schot tijdens aanhouding

ROOSENDAAL - Er zijn maandagochtend mogelijk weer schoten gelost in Roosendaal. Deze keer gebeurde dat in de omgeving van de Philipslaan. Drie mannen zijn opgepakt.

Zondagavond kwam er bij de politie ook al een melding binnen van mogelijke schoten in de Wethouder Lanenstraat. Of er een verband is, is nog niet duidelijk.

Schoten gehoord

Rond 11.10 uur maandagochtend kreeg de politie meerdere meldingen dat er mogelijk was geschoten op de Philipslaan in Roosendaal. Agenten spraken daar met getuigen die schoten hadden gehoord. In de Marconistraat werd vervolgens een auto aan de kant gezet. Omdat de bestuurder en de andere inzittende mogelijk een vuurwapen bij zich droegen werden ze met getrokken wapens door agenten uit hun auto gedirigeerd. De twee zijn opgepakt. Het gaat om een 23-jarige man en een 20-jarige man. 's Avonds werd nog een derde verdachte aangehouden, een 20-jarige man uit Roosendaal.

Tijdens het onderzoek dat volgde is in een woning in Roosendaal nog een vuurwapen gevonden. De politie onderzoekt of er daadwerkelijk is geschoten en wat de betrokkenheid van de verdachten kan zijn.