Mogelijk miljoenentekort in Roosendaal, maar geen zorgen: ‘Dit is wel goed te maken’

ROOSENDAAL - Roosendaal stevent af op een financieel tekort dat in het ergste geval op kan lopen naar drie miljoen euro. Dat blijkt uit een tussenbalans over de financiële positie van de gemeente, halverwege dit begrotingsjaar.

Grote boosdoeners zijn de stijgende kosten op het gebied van jeugdzorg en de Wmo én de coronacrisis.

Toch is dit voor wethouder Toine Theunis niet direct reden om in actie te schieten. Want niet alleen kan Roosendaal leunen op een rijkelijk gevulde spaarpot om tegenvallers op te vangen, Theunis wil ook afwachten in hoeverre het Rijk gemeenten nog financieel tegemoet gaat komen voor de gevolgen van de coronacrisis. Daar moet in september meer duidelijkheid over zijn.

‘Genoeg tijd’

Dan moet niet alleen duidelijk zijn hoeveel extra geld er naar Roosendaal komt, dan moet ook duidelijk zijn of er een nieuwe economische recessie aan zit te komen. Theunis: ,,Eind september, begin oktober weten we meer. Dan hebben we nog genoeg tijd om samen met de raad om te kijken hoe we de tekorten voor dit jaar goed kunnen maken en hoe we ons het best op een recessie kunnen voorbereiden.’’

Theunis benadrukt dat hoewel de financiën onder druk staan, er geen sprake is van bezuinigingen of het verhogen van de belastingen. Integendeel, geplande investeringen op het gebied van veiligheid en het onderhoud van de openbare ruimte gaan onverhinderd door.

Zorg en corona

Dat Roosendaal overigens ziet dat de kosten voor de zorg de pan uitrijzen, is niet uniek. Verschillende gemeenten in West-Brabant lopen hier op dit moment tegenaan. Theunis: ,,Wat Roosendaal op dit vlak goed doet, is dat we proberen zoveel mogelijk in een vroeg stadium te regelen. Zo voorkomen we zware en dure zorgtrajecten.’’