Omwonenden benieuwd naar oorzaak brand Roosendaal: 'Mijn zaak is ineens ook plaats delict'

ROOSENDAAL - De politie sluit niet uit dat brand die in Roosendaal zondagavond een schuur aan de Molenstraat en een broodjeszaak aan de Boulevard vernielde, werd aangestoken. Sommige omwonenden kwamen er goed van af, voor anderen is de brand een financiële strop. Ze zijn in ieder geval benieuwd naar de oorzaak van de brand.

Dat laat de politie in een bericht op Twitter weten. Rechercheurs zijn maandagochtend begonnen met technisch onderzoek op het terrein dat hermetisch is gesloten met hekken, linten en bewakers om eventuele nieuwsgierigen tegen te houden.

Wat buurtbewoners zich afvragen is hoe de brand vanuit de oude schuur het restaurant Sandwich Mediterranie heeft kunnen bereiken. De twee gebouwen grenzen namelijk niet aan elkaar, er zit zo'n twintig meter tussen. ,,Het vuur in de schuur was bijna uit, toen er ineens rook uit de gevel van de broodjeszaak kwam", vertelt Leonie van Leeuwen die enkele huizen verderop woont. ,,We hebben geluk gehad, we wonen er net en hadden net alles opgeknapt en geschilderd. Twee schroeiplekjes, dat is alles."

Volledig scherm De woning boven Sandwich Mediterranie is onbewoonbaar geworden, de bewoners zijn elders ondergebracht. © Florence Imandt

Hoe groot de schade aan de getroffen panden is, wordt nog onderzocht. De eigenaresse van de schuur had maandagochtend geen behoefte om een reactie te geven. De eigenaar van Mediterranie was onbereikbaar en het gezin dat boven die zaak woonde, is elders ondergebracht omdat de woning onbewoonbaar is geworden.

Volledig scherm Sander Bakx baalt maandagochtend dat hij zijn zaak niet in mag, net nu de Stuntweek begint en er een nieuwe levering aankomt. De aanwezige voedingswaren werden zondagavond weggegooid vanwege mogelijke aantasting door rook en water. © Florence Imandt

Wie heel graag zijn verhaal kwijt wil, is Sander Bakx. Hij is eigenaar van de Domino-vestiging pal naast Mediterranie. ,,Ik mag mijn zaak niet in omdat er schijnbaar sprake is van instortingsgevaar. Maar ik heb gisteravond nog een nieuwe lading deeg en andere ingrediënten besteld ter waarde van 8.000 euro. Kennelijk is mijn zaak ook ineens plaats delict geworden. Daar was zondagavond nog geen sprake van. Daarom hebben we alle voedingswaren weggegooid, we wilden geen risico nemen vanwege de wateroverlast en brandlucht."

Een ramp, zegt hij, net nu hij volop reclame heeft gemaakt voor de Stuntweek die maandag begint. ,,Dit is niet volgens de afspraken die we zondagavond hebben gemaakt. Alleen staan die natuurlijk niet op papier. Daarom heb ik ook overleg met het hoofdkantoor wat ik nu moet doen. Dat kan toch gewoon niet, dat ik mijn eigen zaak niet in kan?"

Wanneer dat weer wel kan, is onduidelijk. ,,Er moet iemand van de gemeente komen die een bouwkundige inspectie doet. Wanneer die komt, weten ze niet. Vreemd, die moet toch een agenda hebben?"