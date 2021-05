Moet Roosendaal tegen kerncentrale zijn?

ROOSENDAAL - Moet de gemeenteraad van Roosendaal zich uitspreken tegen de vestiging van een kerncentrale op haar grondgebied? En wat als er over een aantal jaren thorium-centrales kunnen worden gebouwd? Die zijn een stuk veiliger en het afvalprobleem is veel kleiner dan bijvoorbeeld bij de centrale in Borssele.

De Roosendaalse raadsfracties debatteerden deze week over een motie van GroenLinks. Die wil dat de gemeenteraad zegt dat er in de gemeente geen plek is voor een kerncentrale.

Draagvlak?

De VVD was helder. ,,In de motie staat dat kernenergie niet wenselijk, niet haalbaar en niet betaalbaar zou zijn. Dat is niet zo", zei Sanneke Vermeulen (VVD). ,,En er staat dat er onder de Roosendaalse bevolking geen draagvlak zou zijn. Heeft u dat onderzocht?” Christian Villée (GroenLinks) moest toegeven dat hij geen enquête heeft gehouden om het draagvlak in de stad te onderzoeken.

De Roosendaalse raadscommissie vergaderde donderdag 27 mei 2021 in Cultuurhuis Bovendonk.

Quote Ik ben voor kernener­gie als onderdeel van de noodzake­lij­ke energie­tran­si­tie. Een ander deel van D66 is tegen Harm Emmen, D66 Roosendaal

Michael Yap (PvdA) bezag de motie in het licht van de actuele politiek. ,,Het idee om in Brabant een kerncentrale te bouwen kwam van gedeputeerde Eric de Bie van Forum voor Democratie. Wie zit er nog op zo'n signaal uit Roosendaal te wachten, nu de coalitie in Brabant geklapt is? Haal de motie van tafel.” Marion Heessels (LS21) vertelde dat haar naam onder de motie staat omdat zij vindt dat er nog te veel risico's aan kernafval zitten.

Aanpassen

D66 kon nog geen ja of nee tegen de motie van GroenLinks zeggen. Harm Emmen: ,,Nee, want we komen er niet uit. Ik ben voor kernenergie als onderdeel van de noodzakelijke energietransitie. Een ander deel van D66 is tegen.” Christian Villée gaat kijken of hij de motie zodanig kan aanpassen dat meer fracties hem zullen steunen. De gemeenteraad velt op 17 juni een oordeel.