Moet een grondeigenaar het opruimen van illegale drugsdumping zelf betalen?

Een afgeladen bovenzaal bij Agora in Rucphen dinsdagavond. Inwoners van het buitengebied waren massaal afgekomen op de presentatie van de politie over synthetische drugs.

In Zeeland en West-Brabant ontmantelde de politie in 2018 12 drugslabs, maar gezien het aantal drugsvondsten en afvaldumpingen hadden het er wel vijftig moeten zijn, zei politieman Freek Pecht. ,,En dan kun je zeggen dat wij ons werk beter moeten doen, maar het opsporen van een drugslab is lastig. Daar hebben wij echt uw hulp bij nodig.”

Ondermijning

En precies dat was de reden dat de gemeente Rucphen met hulp van het landelijk Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) dinsdag een inloopbijeenkomst hield voor bewoners van het buitengebied. Dat het onderwerp ondermijning leeft, bleek wel uit de opkomst van naar schatting 350 mensen.

Volledig scherm Een bomvolle zaal in Agora in Rucphen wanneer politieman Freek Pecht voorlichting geeft over synthetische drugs. © Pix4Profs/René Schotanus

De presentatie van de politie over synthetische drugs, hoe ze worden gemaakt en hoe je een drugslab of verdachte handel en wandel kunt herkennen, was het gezamenlijke onderdeel van de avond. Bij medewerkers van de provincie, omgevingsdienst en gemeente konden mensen vervolgens terecht met individuele vragen of problemen.

Volledig scherm Deze kaart laat drugscriminaliteit in West-Brabant en Zeeland zien die de politie tegenkwam. © Florence Imandt

Bezoekers toonden zich na afloop erg tevreden over de voorlichting over de synthetische drugs en hoe de labs of verdachte handelingen te herkennen. ,,Erg informatief, veel opgestoken", zegt een ‘import'-echtpaar. ,,Wij wonen sinds vier jaar in het buitengebied van Rucphen en hebben af en toe last van afval. Geen drugs, maar gewoon afval. Via die app BuitenBeter ruimt de gemeente het meestal snel op.”

Bij drugsafval ligt opruimen wat moeilijker. ,,Klopt het, dat wanneer op jouw land drugsafval wordt gevonden, je als eigenaar de kosten voor het opruimen moet betalen?", vraagt iemand. ,,Ja, dat klopt", zegt de politieman. ,,Zo is dat in het milieurecht opgenomen. Op openbare grond draait meestal de gemeente voor de opruimkosten op. Er wordt over nagedacht om dat probleem op te lossen.”

Verdacht

En wanneer een drugslab wordt gevonden, is dan ook de verhuurder/eigenaar van een gebouw verdacht? ,,Jazeker”, zegt Freek. ,,Zorg dus wanneer u een loods verhuurt, voor een getekende overeenkomst, vraag een kopie van een legitimatiebewijs, accepteer geen cash en ga af en toe het pand controleren.”