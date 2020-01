Moerstraten als eerste dorp van gemeente Roosendaal over op glasvezel

MOERSTRATEN - Lekker op zondagmiddag naar de Formule 1 op je laptop kijken, zonder dat je steeds een zandlopertje ziet ronddraaien? Of luisteren naar een Fins radiostation dat alleen maar metalrock uitzendt? Bestanden van 1 GB in een mum van tijd naar je neef in Nieuw-Zeeland?

In het dorp Moerstraten bij Roosendaal hebben veel mensen door dat razendsnel internet veel voordelen biedt. Ze hebben zich ingeschreven voor een aansluiting op het glasvezelnet van Glasvezel Buitenaf.

Alle lichten op groen

Quote Tijdens de vraagbunde­ling geven we nooit exacte cijfers Evelien Tapper, Glasvezel Buitenaf Moerstraten is het eerste dorp in de gemeente Roosendaal waar Glasvezel Buitenaf zekerheid kan geven over de aanleg van een snel netwerk. Glasvezel Buitenaf legt de lat altijd op 35 procent van de adressen. Als die meedoen gaan alle lichten op groen. Wat het percentage is dat in Moerstraten is gehaald, wil het bedrijf niet zeggen. ,,Tijdens de vraagbundeling geven we nooit exacte cijfers", zegt Evelien Tapper van Glasvezel Buitenaf. Een maand geleden stond de teller echter al op 45 procent, zo is bekend.

Evelien Tapper houdt het erop dat de animo voor glasvezel in Moerstraten erg groot is. De vereiste 35 procent is ruimschoots gehaald. In Heerle, Nispen, Wouw en Wouwse Plantage is dat zeker nog niet het geval. Daar ‘blijft het nog even spannend’, zegt Glasvezel Buitenaf. De onderneming heeft zich altijd al afgevraagd waarom er in het ene dorp beduidend meer belangstelling is dan in de nabijgelegen kern.

Behoefte is aanwezig

Glasvezel buitenaf ziet voldoende mogelijkheden om de vereiste 35 procent in alle kleine kernen in gemeente Roosendaal te behalen. De behoefte is zeker aanwezig, zegt het bedrijf. Daarom krijgen alle inwoners, ook die van Moerstraten, nog tot 17 februari de tijd om zich aan te melden. Op deze datum wordt opnieuw bekeken of het benodigde percentage is behaald. Als de deelnamedrempel in Heerle, Nispen, Wouw en Wouwse Plantage samen 35 procent is, krijgen ook de inwoners in deze kernen een glasvezelaansluiting.

Roël Hoppezak van Glasvezel Buitenaf: ,,Het is nu aan de inwoners, zij zijn aan zet. Als er voldoende aanmeldingen binnen komen, komt er ook in hun kern glasvezel.” Aanmelden kan door een abonnement voor internet, televisie en/of telefonie af te sluiten bij één van de vier dienstaanbieders Caiway, Delta, Helden van Nu of Online.nl.

Inwoners van Moerstraten ontvangen op korte termijn informatie over de planning, de aannemer en het aanlegproces.