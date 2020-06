Moeder van Roosendaalse Charlotte in ‘Het Mooiste Meisje van de Klas’: ‘Ik denk dat ze de wereld gaat veroveren’

ROOSENDAAL - Charlotte Labee (34) was maandagavond het stralende middelpunt in het NPO-programma ‘Het Mooiste Meisje van de Klas’. Vrienden, familie en oud-werkgevers vertelden vol lof over de geboren Roosendaalse.

‘Bloedmooi', ‘ze liep voor op de rest’, ‘absoluut het mooiste meisje van de klas, ‘heel kledingbewust, maar wel een klein beetje kak, met haar polo's’. Zo omschrijven oud-klasgenoten en vriendinnen de Charlotte die ze al van jongs af aan kennen in een notendop. ,,Jongens verdraaiden hun nek wanneer ze voorbij liep", zegt een van hen. Waar het de blonde schone in haar jonge jaren voor de wind lijkt te gaan, krijgt Labee op latere leeftijd veel voor haar kiezen.

Labee, in haar omgeving bekend als een bezige bij, had tal van baantjes. Ze begon met het in elkaar zetten van stekkers, nam de krantenwijk van haar zus over en werkte in de horeca en in een kledingzaak. Volgens haar vriendinnen pakte ze alles aan. Haar moeder leerde haar al jong hoe belangrijk het was om financieel onafhankelijk te zijn van een man, vertelt moeder terwijl de vader van Labee er glimlachend naast zit.

En dat lukte de Roosendaalse. Ze deed al jong modellenwerk, deed namens Nederland mee aan een Miss Universe-contest en richtte haar eigen modelabel Labee op. Die keuze zorgde later voor grote problemen, vertelt ze presentator van het NPO-programma Jaap Jongbloed vanuit haar huis op Ibiza.

Baarmoederhalskanker

,,Alles stond in het teken van mijn bedrijf", vertelt ze. Haar modelabel was een daverend succes, waar ze talloze uren werk in stopte. Ze ging maar door. Tot ze met haar grote liefde besloot dat ze een kindje wilden. ,,Dat wilden we al twee jaar. Tijdens dat proces kwamen ze er in het ziekenhuis achter dat ik baarmoederhalskanker had. Ik kreeg op woensdagmiddag een telefoontje van de gynaecoloog, dat ze op vrijdag wilden opereren.” Uiteindelijk had Labee twee operaties nodig om de ziekte te boven te komen. Labee was na de operatie twee dagen thuis, om vervolgens weer terug naar kantoor te gaan.

Ze raakte uiteindelijk zwanger van haar zoon Sky. Na zijn geboorte kreeg ze een telefoontje toen ze in Ibiza was. Haar huis in Nederland stond in brand. ,,Alles was total loss. We hadden niks meer. De veilige thuishaven was weg.”

Quote Het gevoel dat het niet gelukt is, dat blijft een zere plek Charlotte Labee

Daarmee hield het leed niet op. Haar modelabel ging failliet. ,,Dat was vreselijk. Het voelde als falen.” Geëmotioneerd vertelt Labee hoe erg ze het vond om haar personeel op straat te zetten. ,,Dat verdienden ze niet. Het gevoel dat het niet gelukt is, dat blijft een zere plek.”

In Ibiza ging Labee op zoek naar de rust die ze daar niet meteen vond. ,,Natuurlijk had ik mijn zoon en mijn man, maar ik had geen doel meer om voor op te staan. Dat was weg.” Labee kreeg verschillende klachten die later de eerste signalen van verlammingsverschijnselen bleken te zijn. ,,Last van mijn nek en rug, tintelingen. Toen ik mijn arm niet meer op kon tillen, dacht ik: ‘dit is foute boel'.”

Verlammingsverschijnselen

In het ziekenhuis bleek dat haar zenuwstelsel was aangetast door alle stress. De artsen zeiden haar dat ze in een rolstoel zou belanden als ze zo door zou gaan. ,,Eerst raak je in paniek", zegt Labee. Daarna kwam het besef dat ze dingen anders aan moest gaan pakken.

Inmiddels noemt de onderneemster zich Brain Balance Expert en hoopt ze ‘miljoenen mensen van over de hele wereld te helpen zichzelf in balans te brengen’. Volgens haar moeder moet dat wel lukken. ,,Ik denk dat ze de wereld gaat veroveren. Het is een felle donder.”