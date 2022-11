Moeder Godskerk in Roosendaal eind dit jaar verkocht

Mag de Roosendaal­se jeugd volgend jaar sloopauto’s opblazen? Ja, zegt de burgemees­ter, ‘maar dan moet ze zich nu gedragen met vuurwerk’

ROOSENDAAL - De vuurwerkoverlast in Roosendaal is flink afgenomen. ,,De jeugd verdient een compliment”, zegt burgemeester Han van Midden. ,,Zo kunnen we hun volgend jaar iets teruggeven. Samen iets groots opblazen, dat lijkt me fantastisch.”

23 november