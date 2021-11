Moeder, dochters én vriend molesteren buschauffeur Roosendaal: ‘Ik schaam me diep als ik dit zie’

In Langdonk wil iedereen praten, maar alleen anoniem: ‘Straks heb ik een steen door de ruit’

Het is hét gesprek van de dag in Langdonk, de Roosendaalse wijk die zondagavond opnieuw het toneel was van vuurwerkrellen. Wie je ook vraagt, iedereen heeft er een mening over. ‘Maar mijn naam er niet bij hoor. Ik heb geen zin in een steen door mijn raam.’

19:01