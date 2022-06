Modelspoor nog ongekend populair, blijkt in Roosendaal

ROOSENDAAL - Om het spoorwegemplacement van Roosendaal rond 1930 te zien waren de modelspoorliefhebbers het afgelopen weekend massaal naar Roosendaal gekomen. MSV ‘Post B’ hield er een open dag en dé blikvanger was emplacement zoals dat in spoorstad Roosendaal destijds te zien was.