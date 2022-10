Modelboten te zien op Molendag in De Hoop in Sprundel

amateurvoetbal Het wonder van Lennert Gommers: na 6,5 jaar en 4 operaties maakt Alliance-spe­ler zijn rentree op het veld

Een thuisnederlaag van 1-5 tegen Steenbergen is uiteraard niet de competitiestart waar Alliance op had gehoopt. Toch was er een speler aan Roosendaalse kant die stiekem best tevreden van het veld stapte. Na 6,5 jaar blessureleed speelde Lennert Gommers (27) eindelijk weer een competitiewedstrijd met het eerste elftal van Alliance. ,,Iedere training en iedere wedstrijd ben ik blij dat ik er gewoon weer sta.”

1 oktober