Modebegrip Wim Vromans stopt noodgedwongen door corona: ‘Een verdrietig, maar verstandig besluit’

West-Brabants ijsoverzicht Wachten op dikker natuurijs en wat zijn de gevolgen van de vorst voor de natuur?

15:59 West-Brabant is in de ban van het winterweer. Na de sneeuwpret in het weekend kunnen we inmiddels spreken van eerste schaatskoorts. Kunnen we het ijs op, waar en wanneer én de grote vraag: komt er een Elfstedentocht, al is het maar voor de wedstrijdrijders.