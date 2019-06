Modder de grootste aantrekkingskracht van obstacleloop in Nispen

ROPARUN SV Sprundel klaart de klus: ‘Huilen dus’

19:48 Ilse Melissen (23) had een droom. Haar voetbalmaatje Susanne Peeters (20) hielp die waarmaken. En daarom stonden de twee meiden van voetbalvereniging SV Sprundel zondagmiddag beiden zoals voorspeld ‘dus te huilen’ op de Binnenrotte in Rotterdam. Daar finishte de 28ste Roparun, een meer dan 500 kilometer lange estafetteloop van Parijs of Hamburg naar Rotterdam.