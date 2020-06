Mobiele prikpost Oud Gastel stopt, testen gaat verder in Fijnaart

OUD-GASTEL/FIJNAART - De tent is opgebroken, de mobiele prikservice verdwenen. Een maand lang voerde Team Corona Preventief op een leegstaand bedrijfserf in Oud-Gastel sneltesten op corona uit. Betrouwbaar of niet, uit het hele land kwamen honderden mensen naar de drive in-prikpost.

Inmiddels is ook de GGD zelf in het hele land begonnen met het afnemen van coronatesten. Gratis bovendien. Toch is dat niet de reden dat Corona Preventief de mobiele prikpost heeft stopgezet. ,,Ook toen de GGD begon bleef de aanloop nog groot‘’, zegt initiatiefneemster Silvia Molendijk. ,,Met de versoepelde maatregelen van het Rijk kunnen we de mensen nu weer in onze praktijk in Fijnaart ontvangen. Dat was trouwens ook aanleiding om een drive-in-post te beginnen.’’

Het was op de dagen dat Molendijk met haar team van vier laboranten en een arts vanuit een tent in Oud Gastel werkte een komen en gaan van automobilisten. De exacte aantallen verstrekt de Fijnaartse zorgondernemer niet en ook niet hoeveel mensen een positieve uitslag mee kregen. ,,Ze kwamen overal vandaan en uit alle lagen van de bevolking‘’ vat Molendijk de dienstverlening samen.

Bij de drive in-prikpost werd bloed afgenomen. Daarin moet te zien zijn of het lichaam al antistoffen tegen het coronavirus heeft aangemaakt. Is dat het geval, dan heeft de cliënt het virus al gehad. Bij een bakje koffie kregen de deelnemers aan de test een kwartier later de uitslag te horen. Kosten: 78,65 euro.

Molendijk betreurt de ophef, die ontstond over de betrouwbaarheid van haar testen. Huisartsen en de GGD trokken de bloedtesten in twijfel omdat nog te weinig bekend is over de antistoffen. ,,We werken nauw samen met laboratoria. De testen zijn Europees gecertificeerd. Daarom moesten we zelfs nog even wachten vooraleer we de post op konden starten. Ik snap de scepsis niet, want nu doet de GGD hetzelfde. Van de mensen, die wij mochten testen waren de reacties overwegend positief.‘’

Dat dezelfde service nu gratis aangeboden wordt, zien we volgens Molendijk straks allemaal terug op de ziekenfondspremie. ,,Daar betalen we dus met z'n allen aan, of je wilt of niet. Bij ons maakt een cliënt een weloverwogen keuze om zich te laten testen. Gezonde marktwerking, lijkt me.‘’