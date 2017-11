Mix van jong en ervaring bij VVD Halderberge

Jongen van zestien

Deze week stelde de partijleden de volledige kandidatenlijst samen. Melisse is lijsttrekker en kandidaat-wethouder. Volgens partijvoorzitter Pim Kantebeen is gekozen voor een combinatie van nieuwe talenten en raadsleden met ervaring. ,,Een lijst met kandidaten met uiteenlopende achtergronden, die allemaal andere kennis meenemen. Bij de bovenste tien staat een jongen van 16, maar ook een gepensioneerde van 70. We zijn een echte gezinspartij met alleenstaanden, gehuwden en samenwonende kandidaten. Een jong, energiek team. Aanpakkers ook.''

Twee zetels extra

Eerder lukte het de VVD niet om naast Hoevense en Oudenbossche mensen ook verschillende Gastelse kandidaten in huis te halen. ,,Dat is nu wel gelukt. Daarom zie ik de potentie om twee zetels extra te halen.'' De VVD Halderberge heeft nu vier raadszetels. De afgelopen vier jaar voerde de partij oppositie. Lijsttrekker Melisse legt de lat nu hoger: ,,Wij willen meebesturen in Halderberge, liefst als grootste partij in de raad. Deze lijst legt niet alleen de basis voor een goede uitslag maar zorgt ook voor een goede samenwerking met andere partijen.'' De Hoevenaar was zelf acht jaar het jongste raadslid. ,,De gemiddelde leeftijd van onze top twaalf is net geen 35 jaar. Daarmee onderscheiden we ons van de andere partijen.''