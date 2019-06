Mister Alpha Wikm van Overveld: ,,De glimlach gaat voor de prestatie‘’

OUDENBOSCH - Wie in Oudenbosch gymanstiekclub Alpha zegt, zegt de familie Van Overveld. Nog voor de politieke ambities van Wim van Overveld tot bloei kwamen, was de Oudenbosschenaar betrokken bij de oprichting van een plaatselijke gymnastiek- en turnvereniging.

Die kwam tot stand op 9 augustus 1979 op initiatief van de gemeente Oudenbosch en het opbowuwerk. Van de vijf oprichters is alleen Van Overveld gebleven. Hij werd meteen voorzitter en is dat al die jaren gebleven. Zaterdag viert Alpha - de naam kwam voort uit een prijsvraag - het veertig jarig jubileum in de sportzaal aan de Beukenlaan.

Boegbeeld

Wim van Overveld is al die tijd boegbeeld van de club gebleven. Vrouw, kinderen en kleinkinderen raakten vergroeid met de club. De filosofie van de latere wethouder en Statenlid: ,,Elk kind de helpende hand bieden bij in dit geval beweegoefeningen. Zo komen ze lekker in hun vel te zitten.‘’

Voor Van Overveld was het een vanzelfsprekendheid dat hij zich bij Alpha aansloot. ,,Mijn zoon zat destijds op kleutergym bij het maatschappelijk centrum. Dat hield op te bestaan. Zelf zat ik in het bestuur van voetbalvereniging Oudenbosch. Ik dacht: die kleutergym nemen we er wel bij.‘’

Een oproep in de krant was voldoende om genoeg beginnende gymnasten te trekken. Dus moest er snel een locatie gevonden worden. Van Overveld: ,,Het begon in de gymzalen van De Vossenberg, De Bukehof en de gemeentelijk gymzaal aan de Beukenlaan.‘’

Kleinkinderen

De versnippering was niet bevorderlijk voor de clubgeest. De eerste twee zalen werden afgestoten, de Beukenlaan bleef en is nog steeds het domein van Alpha. Toen buurman het regionaal archief wat grond kwijt wilde, mocht Alpha haar sportaccommodatie nog wat uitbreiden. Als opa ziet Wim er nu ook zijn kleinkinderen turnen. Ooit was dochter Maartje Nederlands kampioene, maar topsport is voor Van Overveld nooit een doel an sich geweest. ,,Ik ben trots op de club als geheel. Wedstrijdsport is prima, maar ik geniet ook als de jeugd in de touwen of ringen hangt. De glimlach gaat voor de prestatie.‘’

De bevlogenheid voor alles wat met de club te maken heeft, zit niet alleen bij Van Overveld, ook trainsters zoals Iris Polak kregen het Alpha-virus mee. Niet voor niets werd de selectietrainster een jaar geleden naar voren geschoven als kandidaat Clubheld van het jaar bij deze BNDeStem-verkiezing.

Alpha-mannetjes

Voordeel van een eigen home is dat er vrijwel dagelijks naar hartelust getraind kan worden. In de hoogtijdagen telde de club zo'n vierhonderd Alpha-mannetjes en -vrouwtjes. Dat zijn er nu nog 170. Van Overveld verklaart de terugval uit het verlies van jazzballet en streetdance ooit in samenwerking met de Balletacademie Rotterdam. ,,Zij kwamen les geven, maar de laatste docent kwam helemaal uit Groningen. We zijn terug bij de basis met turnen, springen, opstapgroepen en kleutergym. Daar houden we een mooie club aan over.‘’