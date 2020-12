Missen gaan vooralsnog door, maar voelt het straks wel als kerst? ‘Het wordt een stille nacht’

De parochies in Halderberge, Roosendaal en Rucphen houden nog een kleine slag om de arm, want naar aanleiding van de nieuwste maatregelen van het kabinet overleggen de bisschoppen nog over nieuwe richtlijnen voor de kerken. Maar vooralsnog lijkt het erop dat er ook met kerst dertig bezoekers per mis zijn toegestaan.

Quote Hoe het zal zijn? Dat durf ik niet te zeggen, ik heb nog nooit een kerstnacht­mis met dertig mensen gedaan Maickel Prasing, pastoor

De kerstnachtmis in de basiliek van Oudenbosch, gaat op kerstavond dus in principe gewoon door. Al weet pastoor Maickel Prasing dat het anders zal zijn dan anders. ,,Hoe het zal zijn? Dat durf ik niet te zeggen, ik heb nog nooit een kerstnachtmis met dertig mensen gedaan. De interactie en sfeer van andere jaren zullen er nu niet zijn. We gaan het gewoon zo mooi en feestelijk mogelijk maken, maar het zal een hele stille nacht worden.”

Livestreams en The Passion

Ter vergelijking; normaal trekt de nachtmis in de basiliek alleen al zo'n 1.500 man. Met de kerken in Oud Gastel, Hoeven en Bosschenhoofd meegeteld, gaan normaal gesproken in Halderberge 2.400 mensen op kerstavond naar de kerk. Dit jaar is dat, met per kerk twee diensten, maximaal een tiende van dat aantal.

Om toch zoveel mogelijk mensen bij de kerstviering te betrekken, worden op zondag 27 december in Oud Gastel, Hoeven en Oudenbosch extra kerstmissen gehouden. Ook worden alle diensten in de basiliek online uitgezonden

Quote Het wordt wel spannend of er geen grote aantallen mensen aan de deur komen te staan Kees Maas, vicevoorzitter, Norbertusparochie

De Norbertusparochie zet, naast de missen in de OLV-kerk, Josephkerk (beide Roosendaal) en de Mariahemelvaartkerk in Nispen, in op het adventsproject STER(k) Nieuws. Daarbij hoort onder meer een ‘The Passion-achtige’ tv-uitzending op kerstavond.

Vooraf reserveren

In alle kerken moet worden gereserveerd om aanwezig te kunnen zijn, maar gebeurt het elke zondag dat er toch mensen aankloppen die daarvan niet op de hoogte zijn. ,,Het wordt met kerst dus wel spannend of er geen grote aantallen mensen aan de deur komen te staan”, zegt vicevoorzitter Kees Maas van de Norbertusparochie. ,,Dat vraagt nogal wat van een vrijwilligersorganisatie”, beaamt Wim van Reen van de Sint Franciscusparochie, met kerken in Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge.

Een of twee verstekelingen leveren in een groot kerkgebouw geen acute paniek op, zegt hij. Dat vindt ook Prasing: ,,Maar als er honderdvijftig staan, is het een onmogelijke taak dat in goede banen te leiden. Dan zit er niets anders op dan mensen wegsturen: niet reserveren is thuisblijven.”