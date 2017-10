Mislukte loting Wouw woensdag op herhaling

Steden moeten samen meedoen aan legaal wietexperiment

14:00 De gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Breda zouden samen mee moeten doen aan het experiment van het komende kabinet om in een aantal gemeenten wietteelt te legaliseren. Die oproep doet Michael Yap, PvdA-fractieleider in Roosendaal, in een brief aan burgemeester Jacques Niederer.