Mishandeling Roosendaalse jongens: verdachte vrouw uit de cel, twee mannen blijven vastzitten

Op een handdoek na geen nieuwjaars­dui­ker te bekennen

STAMPERSGAT - Een staalblauwe lucht bij een graadje of acht. Op zich geen verkeerd moment om even in het koele water van de Dintel te springen. Jongerenwerk Halderberge nodigde de Stampersgatse jongeren daartoe uit, maar op een verloren handdoek na bleven de steigers leeg.

13:45