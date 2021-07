Miriam lijdt zelf al zeven jaar aan eetstoornis, maar wil nu lotgenoten helpen met 'herstelpakketten'

Video Verdachten woningover­val in Oudenbosch aangehou­den op parkeer­plaats naast snelweg in Gelderland

29 juni OUDENBOSCH - Tijdens een overval op een woning in de Acaciastraat in Oudenbosch is een man licht gewond geraakt. De twee daders zouden zijn gevlucht in een Volkswagen Golf met Poolse kentekenplaat. Rond 15.50 uur meldde de politie twee verdachten te hebben aangehouden op een parkeerplaats naast de A1 ter hoogte van Terschuur in Gelderland.