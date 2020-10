‘Miranda begraven in onze achtertuin, daar doen we toch niemand kwaad mee?’

Wouwse Plantage kleedt carnaval uit, en het dorp aan

9 oktober WOUWSE PLANTAGE - Het carnaval in Mastepinnelaand doet in verband met de coronacrisis een stevige jas uit; geen enkel evenement gaat volgend jaar door zoals we het kennen. Ook de 11-11-viering komt definitief te vervallen. Stichting Kindercarnaval de Mastepinne vraagt bewoners om het dorp straks wel carnavalesk aan te kleden.