Minke droomt van een Halderberge waar niemand wordt buiten gesloten

OUDENBOSCH - Minke Laros is voor Halderberge een kinderburgemeester, die haar rol serieus neemt. ,,Toen een oudere meneer uit de Zellebergen me belde om te praten over hoe moeilijk hij met z'n rolstoel overal langs kon, ben ik hem gaan opzoeken.‘’

Het contact was de aanzet tot wat nu de lokale inclusie-agenda genoemd wordt. Een term overigens, die ook verantwoordelijk wethouder Thomas Melisse liever niet in de mond neemt. ,,Het zegt zo weinig. Iedereen, dus ook mensen met een beperking, moet mee kunnen doen in de samenleving. Dankzij onze kinderburgemeester gaan we hier mee aan de slag. En meer nog: Minke wordt onze nieuwe ambassadeur op dit onderwerp ook als straks haar jaar als kinderburgemeester voorbij is.‘’

Reclameborden

Minke sprak eind vorig jaar de gemeenteraad toe en kwam donderdag speciaal voor het wekelijkse persgesprek naar het gemeentehuis. ,,Ik breng de boodschap van de meneer van de Zellebergen graag over bij de wethouders, de gemeenteraad en alle inwoners. Ik droom van een Halderberge waar niemand wordt uitgesloten. Samen kunnen we bijvoorbeeld letten op bijvoorbeeld losse stoeptegels en de winkeliers reclameborden niet te ver op de stoep zetten.‘’ De Gastelse tiener ging nog wat verder. ,,Bij mij op school zit een leerling met een verstandelijke handicap. Als we dan gymles hebben, voelt ze zich buiten gesloten of wordt zelfs gepest. Ook daar zou de gemeente over kunnen nadenken.‘’

Stemlokalen