Ministerie zet opnieuw een streep door twee opleidingen van Associate degrees Academie in Roosendaal

Het ministerie zette in juli ook al een streep door die twee opleidingen, ook op advies van de CDHO. De twee opleidingen zouden onvoldoende aansluiten op de arbeidsmarktbehoefte. Dat is ook dit keer de reden dat de school de opleidingen niet mag beginnen, zegt directeur Roland van der Poel. ,,Dus we hielden wel rekening met dit besluit.’’

Behoefte

Quote Wat je nu gaat krijgen, is dat studenten uit deze regio deze opleidin­gen ergens anders gaan volgen waar die wél goedge­keurd zijn. Dat is niet handig Roland van der Poel, directeur Associate degrees Academie Van der Poel is het - net als vorig jaar - niet met dat besluit eens. ,,De CDHO kijkt naar de landelijke behoefte. Landelijk gezien is die misschien niet zo hoog, maar in deze regio wel. Wat je nu gaat krijgen, is dat studenten uit deze regio deze opleidingen ergens anders gaan volgen waar die wél goedgekeurd zijn. Dat is niet handig.’’ Bezwaar maken tegen dat besluit kan echter niet.

Aanpassen

De Associate degrees Academie kan de opleidingen op elk moment opnieuw laten keuren, maar Van der Poel zegt daar voorlopig van af te zullen zien. ,,We gaan deze opleidingen niet voor het schooljaar 2019-2020 invoeren.’’ In plaats daarvan wil Van der Poel kijken of die niet wat aan te passen zijn. ,,Of we ze wat meer kunnen specialiseren. Dan zouden we ze vanaf 2020 alsnog aan kunnen bieden.’’

Nieuwe opleiding